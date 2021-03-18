Рэпер Алексей Потапенко (Потап) вместе со своим другом Позитивом сняли пародию на новый клип Насти Каменских

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Потап опубликовал забавный ролик, который вызвал настоящий фурор в сети. Как известно, у Каменских вышла долгожданная премьера весеннего трека под названием «Девочки рулят». В клипе звезды снялись ее подружки, а также такие звезды как Даша Астафьева и Леся Никитюк. Снялась в клипе и жена Позитива Анна.

Потап с Позитивом решили поиздеваться над премьерой. Позитив стал пародировать танцы Леси Никитюк, а Потап пытался станцевать тверк. Закончилось все тем, что в кадр вошла Леся Никитюк и разогнала их сумкой. Получившие нагоняй звезды удалились из кадра, оставив место для эффектной Леси. Звезда не растерялась и начала танцевать под новый хит.

«Девочки рулят», - коротко подписал видео Потап.

В комментариях артистам оставили массу отзывов. Поклонникам понравилась шутка.

«Топ», «Аааа, лучшие», «Это самый классный танец под эту песню, который я видела», «Огонь», «Никитюк вообще топ», «Сумасшедшие», «Потап молодец!! Тверк огонь», «Пазик лучший», «Никитюк как всегда лучшая», - пишут пользователи сети.

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