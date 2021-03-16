Відомий український репер Олексій Потапенко (Потап) постав в красивому образі й заговорив про свободу

Артист постав у красивому образі, розповівши про свободу, повідомляє Politeka.net.

Потап надів блакитну сорочку, світлі штани й білі кросівки. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі, сірий капелюшок.

Артист посміхався, взявшись за краєчок головного убору. А в тексті він міркував про свободу. Примітно, що репер позував без своєї дружини, співачки Насті Каменських.

"Сила гарного настрою! Я знаю людей, які не допускають думки про те, що можна розслабитися і отримувати задоволення від життя на все! Тут важливо зрозуміти, що означає "на всю", адже "всю" у кожного різне ! Дозвольте собі не на всю, а майже на всю, дозвольте собі побути вільними, побути собою, більше ніж зазвичай! Не дякуйте!",- написав Потап.

Майже за годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Який красень😍", "капелюшок", " Образ офігенний❤️", "Добре,❤️❤️", " Я: коли оновив гардероб 😅 🤞 🏻

Красиво))", " Слава Україні! 🔥 ", "де взяти такий капелюх....!!!! щастить же йому", "Ну, красава", " красавчик! у всьому!", "Прикольне фото! Оригінальне!", "Хороший-прекрасний капелюх 🎩", " який джентльмен Потап🎩 😘"," Вай, як в тему і мотивуюче))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Потап відправився на відпочинок з сином від Ірини Горової, Андрієм.

Артист виклав миле фото, на якому вони зображені поруч з розкішним автомобілем в оточенні густої екзотичної зелені.

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