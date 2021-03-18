Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася архівним кадром з прем'єри фільму

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса затіяла рубрику спогадів. Періодично вона публікує в мережі старі фото зі своєї юності, а також знімки, зроблені під час зйомок фільмів і прем'єр.

Цього разу красуня поділилася кадром з показу фільму "Облівіон", де вона знімалася з Томом Крузом. Фільм був знятий в 2013 році, але, по всій видимості, Ольга вирішила згадати про свою роботу з легендарним актором.

На фото вона позувала в сукні з корсетом. Куриленко не стала оголювати декольте, зробивши акцент на своїх витончених плечах, тонких ключицях і довгій шиї.

Віддані шанувальники відразу ж здогадалися звідки фото, написавши: "8 травня 2013 року... Прем'єра в Японії... Oblivion".

У коментарях Куриленко традиційно залишили масу приємних слів.

"Яка жінка!", "Королева", "вічно красива", "Прем'єра Oblivion", "Нефертіті", "Доброго ранку, Ольга", "Ти така красива і гарненька!", "Найкрасивіші в світі", " я так люблю цю могутню жінку!", "Гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко з глибоким декольте задала настрій одним фото: "це п'ятниця!".

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