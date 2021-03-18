Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала, як підтримує ідеальну форму за допомогою йоги

Як відомо, 40-річна Анна Сафрончик живе в Італії. Завдяки своїй старанній роботі, вона досить популярна як модель і актриса. Красуня активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників свіжими кадрами. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Сафрончик вирішила показати, як підтримує своє тіло у формі.

Так, на кадрах можна побачити, як модель вміло вигинається, демонструючи свою силу і гнучкість в різних асанах. Для занять йогою Сафрончик вибрала зручний спортивний костюм чорного кольору. Наряд з коротким топом і облягаючими штанами ще більше підкреслює ідеальну фігуру моделі, а також дозволяє їй продемонструвати вражаючий прес.

"Час йоги", - підписала нові кадри внучка Чапкіса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сафрончик виклала в мережу чарівні фото, на яких показала всю свою природну красу.

На нових знімках Анна зображена, сидячи на підлозі в затишній світлій кімнаті. На ній вузьке чорне боді з мереживним декором і темні щільні панчохи, а зверху вона накинула світлу кофту оверсайз.

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