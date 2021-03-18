Зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала зворушливі домашні кадри зі своїм обранцем Олександром Еллертом, і розповіла про важливість сімейних традицій
Як повідомляє Politeka.net, українська актриса поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому зірка зізналася, що завжди хотіла, щоб у неї з партнером були свої сімейні традиції, і зараз у неї з'явився шанс їх створити.
"З самого дитинства я знала, що в моїй родині будуть свої традиції. Нехай в моїх мріях це були найпростіші ритуали, але зате вони подобаються всім і скріплюють всю сім'ю навколо простих дій», - розповіла Мішина.
Вона зазначила, що зараз з таких традицій в їх з Еллертом парі-спільна відпустка, дозвілля на вихідних, обраний дітьми, а також спільні вечері.
"Для мене це час, коли ми можемо проявити один одному якісно свої почуття, побути в нових ролях, піклуватися один про одного в моменті... готувати спільно вечері дуже романтично", - додала актриса.
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Вона поділилася відео, на яких вони з Еллертом Міло допомагають один одному з приготуванням, а потім насолоджуються результатом.
Шанувальники Мішиної тут же почали коментувати пост.
"Які ж ви неймовірні. Любимки наші", "Такі красиві і щасливі", "ви найкращі на цій планеті", "Будьте завжди такими запальничками, один для одного", - пишуть люди.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".
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