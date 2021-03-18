Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала спокусливий образ в шкіряній сукні з вражаючим декольте

Не так давно зірка знялася в новому кліпі своєї колеги Насті Каменських. Цього разу українська співачка вирішила запросити у своє музичне відео цілий десант зіркових красунь. Так, крім Астаф'євої, до Каменських на зйомках приєдналися Леся Нікітюк, Аня Андрійчук-Завгородня і Таня Парфільєва.

У своєму Instagram Даша поділилася яскравим уривком з отриманого кліпу, повідомляє Politeka.net.

Навіть в компанії інших красунь Астаф'єва змогла виділитися завдяки своєму спокусливому образу. Так, співачка з'являється на відео в обтягуючій сукні «під шкіру» з глибоким декольте. У такому вбранні її фігура виглядає особливо вигідно.

На кадрах Даша спокусливо їсть морозиво, дивлячись прямо в камеру.

"Настюша) ти - символ цієї нашої весни. Нехай вона буде такою ж яскравою і шкодною як ти в цьому відео, і такою ж довгою як ноги Нікітюк, ніжною як Таня Парфільєва і апетитною як попа ані Завгородньої", - підписала відео Астаф'єва.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"У кліпі є й інші апетитні частини тіла декого", "ікона!", "У вас шикарний образ, кілька разів переглянула, не впізнала відразу. Дуже красиві", "Не чіпай руками мій гліттер", "крутий кліп, круті дівчатка, крута команда", "Вай вай імпульсивненько як", - пишуть люди.

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