Известная украинская певица Даша Астафьева показала соблазнительный образ в кожаном платье с впечатляющим декольте

Не так давно звезда снялась в новом клипе своей коллеги Насти Каменских. В этот раз украинская певица решила пригласить в свое музыкальное видео целый десант звездных красоток. Так, помимо Астафьевой, к Каменских на съемках присоединились Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.

В своем Инстаграм Даша поделилась ярким отрывком из получившегося клипа, сообщает Politeka.net.

Даже в компании других красоток Астафьева смогла выделиться благодаря своему соблазнительному образу. Так, певица появляется на видео в обтягивающем платье «под кожу» с глубоким декольте. В таком наряде ее фигура выглядит особенно выгодно.

На кадрах Даша соблазнительно ест мороженное, глядя прямо в камеру.

«Настюша) Ты - символ этой нашей весны. Пусть она будет такой же яркой и шкодной как ты в этом видео, и такой же длинной как ноги Никитюк, нежной как Таня Парфильева и аппетитной как попа Ани Завгородней», - подписала видео Астафьева.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«В клипе есть и другие аппетитные части тела кое-кого», «Икона!», «У вас шикарный образ, несколько раз пересмотрела, не узнала сразу. Очень красивые», «Не трогай руками мой глиттер», «Крутой клип, крутые девочки, крутая команда», «Вай вай импульсивненько как», - пишут люди.

Напомним, раскованная Астафьева устроила концерт в ванной, подразнив распахивающимся халатиком: "будоражит воображение".

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