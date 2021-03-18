Знаменитий український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки зворушив новим фото з однією зі своїх найближчих жінок

Данилко рідко публікує пости на своїй сторінці в Instagram, проте в останні дні на ній одне за іншим з'являються нові фото. Справа в тому, що артист у своєму сценічному образі взяв участь у зйомках ювілейного сезону популярного шоу про подорожі «Орел і Решка». У цьому проекті до нього приєдналася і знаменита "мама Вєрки" у виконанні актриси Інни Білокінь.

Як повідомляє Politeka.net, Сердючка порадувала шанувальників ще одним знімком з Барселони, куди вони з мамою приїхали на зйомки. Кадр зроблений всередині старовинного замку Святої Флорентіни - однієї з визначних пам'яток Каталонії.

На фото артисти сидять біля вітражного вікна і зворушливо тримаються за руки. Обидві красуні одягнені в біле, а на голові у Вєрки красується її фірмова срібляста зірка.

Шанувальники Сердючки тут же почали коментувати пост.

"Як два ангела", "Коли вже?", "Гармонія", "Господи, яка ж краса. Історичне фото", " Кому молимося?", "Одухотворено так... красиво", крихти улюблені", "дві жінки сиділи біля вікна", "вважаю священика доведеться замовити після цієї сповіді", - пишуть люди.

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