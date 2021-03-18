Відомий український співак Макс Барських показав новий образ, для якого він кардинально змінив колір волосся

Артист готується до виходу нового кліпу на спільну пісню з російською співачкою Зіверт. Як повідомляє Politeka.net, Барських поділився уривком з майбутнього музичного відео на своїй сторінці в Instagram.

"Ну що, залишилося зовсім трохи і ми поділимося з вами результом нашої спільної з Зі роботою!",- підігрів співак інтерес своїх шанувальників.

На опублікованих ним кадрах можна побачити, що для кліпу вони з Зіверт радикально змінили свою зовнішність. Відео знімалося в футуристичному стилі, тому вбрання знаменитостей вийшли відповідними. На кадрах Барських і Зіверт з'являються в схожих монохромних костюмах: співачка в білому, а співак – в чорному.

Також для кліпу артистам довелося приміряти незвичайні перуки. Так, Зіверт з'являється з довгим сріблястим волоссям, а Барських – з яскраво-жовтими. У цьому образі спекотний брюнет виглядає вельми незвично.

Втім, шанувальників співака кадри явно заінтригували.

"Ого, ось це круто! А я думаю, що за кліп ми будемо дивитися опівночі? Невже цей самий? Урааа! Кайф який! Зараз підскочу до неба!", "Мені подоба ці образи але це пронизання не можу спокійно дивитися я переживаю за героїв", "Ну все, спасибі за безсонну ніч!",» Чекаємо жаришку", - пишуть люди.

Нагадаємо, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом в повсякденному житті:"Сильно хочеться".

Як повідомляла Politeka, Каменських оцінила сідниці Макса Барських на шоу "Маска", Вовк охоче підіграв: "можна навіть помацати..."

Також Politeka писала, щасливий Макс Барських з малятком на руках викликав переполох: "красива сім'я".