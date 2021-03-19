Андрій Данилко стривожив шанувальників станом свого здоров'я

Як передає Politeka.net, недобре помітили глядачі шоу "Маска", де Андрій Данилко є одним із зіркових детективів.

Зокрема в мережі звернули увагу, що він дуже близько підносить смартфон до обличчя, коли намагається там щось прочитати.

"У Данилка зір поганий, не дуже смішно", "у нього мутніє рогівка. зір погіршувався протягом усього життя і продовжує погіршуватися. рідкісна хвороба. операція потрібна з пересадки рогівки. йому пропонували кращу клініку Америки-відмовився", "ну так скоро він зовсім втратить зір і ми не побачимо його на сцені", "бувають різні хвороби очей, що операції не повертають зір. А Данилко класний", "у Андрія проблеми із зором ще з юності, а операція це великий ризик в його випадку. Але він все одно найчарівніший детектив в цій команді", - пишуть в коментарях.

Кілька років тому Андрій Данилко розповідав, що у нього стрімко слабшає зір, але робити операцію він боїться.

«У мене проблема з очима. І далі буде тільки гірше... Я вже не можу сам кудись поїхати. В аеропорту, на вокзалах нічого не бачу. Якщо людина від мене метрах в трьох-чотирьох-все, хана. Ну, тобто я розумію, що це людина, але обличчя я не бачу. Тільки роботі моя сліпота не заважає. Зручно - на сцені менше хвилююся», - говорив артист журналу "Таємниці зірок".

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