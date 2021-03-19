Відомій телеведучій, знаменитій Лесі Нікітюк, на сцені шоу "Ліпсінк батл" зробили пропозицію руки і серця

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram "1 + 1" показали кадри наступного випуску "Ліпсінк батла", на якому Лесі Нікітюк запропонують руку і серце прямо на сцені. Ім'я щасливчика не розсекречене.

У пабліку пишуть: "Лесі Нікітюк зізналися прямо на сцені проекту"Ліпсінк батл". Глядачі побачать запеклий батл телеведучої Лесі Нікітюк в образі Адель і співака Павла Зіброва в ролі Фредді Мерк'юрі. Леся втілить на сцені один з виступів легендарної Адель, "залипсів" її хіт Hello. А після виступу співачку очікував величезний сюрприз-визнання на сцені, кільце і пропозиція руки і серця", - заінтригували автори пабліку.

На фото, ілюстрованих пост, - "розповніла" телеведуча з букетом квітів, перед нею на коліні чоловік з кільцем в руці, і "ошелешений" Потап, який демонструє "здивування". На одній з фото Леся скидається сльозу, від несподіванки.

Шанувальники неоднозначно прореагували на фото, написавши безліч коментарів. Одних повеселив номер з кільцем, інші сприйняли "пропозицію руки і серця" всерйоз, а уважні телеглядачі помітили, що чоловік з кільцем з'являється на всіх проектах і пропонує руку і серце незаміжнім дівчатам. Нещодавно він просив руки і серця на "Лізі сміху", написали шанувальники. Сама ж Леся Нікітюк залишила під постом веселі смайлики:"😂 😂 😂".

"Ну нарешті вже вийде заміж!", "А мужик схожий в профіль з Ліги сміху", " мінус холостячка😂 😍 😍❤️❤️", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", " Хто - хто їй зробив пропозицію? Зібров або я щось наплутала?😅 ", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", " Хто,хто, хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль", - висловили припущення фанати.

Нагадаємо, Лесю Нікітюк багато глядачів бачили в ролі нової головної "Холостячки" країни, проте, поки невідомо, чи погодиться телеведуча стати учасницею проекту.

Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Нікітюк повернулася з Туреччини з "засосами" на ногах: "чим вище любов, тим нижче поцілунки".

Також Politeka писала, що Нікітюк хвалилася сідницями в джинсах з діркою на пікантному місці: "Шикарнючі ноги".