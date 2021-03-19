Відома співачка Наталка Корольова похвалилася відпочинком на Мальдівах

Артистка вирушила на розкішний відпочинок і не змогла приховати емоції, передає Politeka.net. Відповідний знімок красуня опублікувала в своєму Instagram.

47-річна зірка постала в короткій червоній сукні з запаморочливим декольте. Груди спокусливо виставилися з вирізу. Королева розпустила довге волосся, вона широко посміхалася, тримаючи келих з шампанським.

Позаду співачки можна помітити гарний пляж.

Примітно, що артистка згадала свого колишнього чоловіка - вона написала рядок з відомої пісні виконавця Ігоря Ніколаєва.

"Вип'ємо за любов!!!",- написала зірка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:

"Красуня. Обожнюю. ❤ ️ ", "Яка ви класна☺❤️", " шикарна ❤️❤️❤️❤️❤️", "Супер !!! Наташа вогонь!!!🔥 🔥 🔥 ", "Доброї п'ятниці 🔥 🔥 🔥 ви шикарні", " найкраща😍 🔥", " Наташа, ти супер! Гарного відпочинку вам! 😍 ", "Так, пісня Ігоря, прекрасна, все що Ви заспівали і співаєте, це найкраще від Ігоря 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Гарнюня! 😍 😘 💞 🌹 🌹 🌹 Прекрасного відпочинку і відмінного настрою! Ти - найкраща!!!!❤ ", "Красуня! Любимка наша!😍 😍 😍 Відпочинь за всіх нас - твоїх люблячих шанувальників😘 😘 😘", " давайте вип'ємо за любов, Наташо🥂", " красуня!!! Щастя і любов в очах це головне для жінки!!!", "Наташа все така ж дівчулька - красотулька як і раніше ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ не змінюється Русалонька наша 😍".

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