Известная певица Наташа Королева похвасталась отдыхом на Мальдивах

Артистка отправилась на роскошный отдых и не смогла скрыть эмоции, передает Politeka.net. Соответствующий снимок красотка опубликовала в своем Инстаграм.

47-летняя звезда предстала в коротком красном платье с головокружительным декольте. Грудь соблазнительно выставилась из выреза. Королева распустила длинные волосы, она широко улыбалась, держа бокал с шампанским.

Позади певицы можно заметить красивый пляж.

Примечательно, что артистка вспомнила своего бывшего мужа - она написала строчку из известной песни исполнителя Игоря Николаева.

"Выпьем за любовь!!!", - написала звезда.

За 40 минут публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев:

"Красавица. Обожаю. ❤️", "Какая Вы классная🌺❤️", "Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️", "Супер !!! Наташа огонь!!!🔥🔥🔥", "Хорошей пятницы🔥🔥🔥 Вы шикарны", "Самая лучшая😍🔥", "Наташа, ты супер! Хорошего отдыха вам! 😍", "Да, песня Игоря, прекрасная, все что вы спели и поёте, это лучшее от Игоря 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красоточка! 😍😘💞🌹🌹🌹 Прекрасного отдыха и отличного настроения! Ты - лучшая!!!!❤", "Красотка! Любимка наша!😍😍😍 Отдохни за всех нас - твоих любящих поклонников😘😘😘", "Давайте выпьем за любовь, Наташа 🥂", "Красотка!!! Счастье и любовь в глазах это главное для женщины!!!", "Наташа всё такая же девчулька-красотулька как и раньше ❤️❤️❤️ не меняется Русалочка наша 😍".

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