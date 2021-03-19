Основна камера повинна отримати три датчика зображення, включаючи новий перископний модуль, що забезпечує 120-кратний цифровий зум, передає ixbt.com.

У мережі показали, як буде виглядати майбутня камера Xiaomi Mi 11 Pro

Також відомо, 48-мегапіксельний перископний модуль буде підтримувати 50-кратного цифрового зуму.

Місткість акумулятора смартфона буде збільшена до 5000 мАг, потужність дротової і бездротової зарядки складе 67 Вт. Також Xiaomi Mi 11 Pro буде мати стереодинаміки і відповідати ступеню захисту IP68.

У мережі скептично поставилися до злитої інформації про флагман від китайського бренду:

