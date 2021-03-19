У мережі показали, як буде виглядати майбутня камера Xiaomi Mi 11 Pro
Основна камера повинна отримати три датчика зображення, включаючи новий перископний модуль, що забезпечує 120-кратний цифровий зум, передає ixbt.com.
Також відомо, 48-мегапіксельний перископний модуль буде підтримувати 50-кратного цифрового зуму.
Місткість акумулятора смартфона буде збільшена до 5000 мАг, потужність дротової і бездротової зарядки складе 67 Вт. Також Xiaomi Mi 11 Pro буде мати стереодинаміки і відповідати ступеню захисту IP68.
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