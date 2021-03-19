В сети показали, как будет выглядеть будущая камера Xiaomi Mi 11 Pro
Основная камера должна получить три датчика изображения, включая новый перископный модуль, обеспечивающий 120-кратный цифровой зум, передает ixbt.com.
Также известно, 48-мегапиксельный перископный модуль будет поддерживать 50-кратного цифрового зума.
Ёмкость аккумулятора смартфона будет увеличена до 5000 мАч, мощность проводной и беспроводной зарядки составит 67 Вт. Также Xiaomi Mi 11 Pro будет иметь стереодинамики и соответствовать степени защиты IP68.
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