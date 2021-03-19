В сети показали, как будет выглядеть будущая камера Xiaomi Mi 11 Pro

Также известно, 48-мегапиксельный перископный модуль будет поддерживать 50-кратного цифрового зума.

Ёмкость аккумулятора смартфона будет увеличена до 5000 мАч, мощность проводной и беспроводной зарядки составит 67 Вт. Также Xiaomi Mi 11 Pro будет иметь стереодинамики и соответствовать степени защиты IP68.

В сети скептически отнеслись к слитой информации о флагмане от китайского бренда:

