Екс-дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука з'явилася на TikTok-вечірці і розповіла про стосунки з колишнім
Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програми ЖВЛ на Youtube-каналі, Олена Войченко розповіла про стосунки з колишнім. Як відомо, пара розлучилася восени 2019 року, а судові розгляди ще тривають.
Без скандалів не обійшлося, Володимир Остапчук хотів забрати у дружини обох спільних дітей, а вона в свою чергу заявила, що колишній чоловік матеріально не допомагає родині. Олена досі з болем згадує про колишні стосунки.
На питання, як можна описати відносини, в яких знаходиться Олена і Володимир, жінка каже: "ніяк. Я не хочу в принципі розмовляти про людину, яка ніяким чином не бере участь в житті моєї сім'ї".
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Тоді ведуча запитала, як же так, адже він показує, що з дітками він бачиться.
"Ну, напевно, в школі, в садку, 14 секунд для сторіс, але....". Також Олена сказала, що вони такі теми не обговорюють.
Водночас Володимир Остапчук часто публікує фотографії з дітьми. У недавньому пості він привітав свого синочка Евана, з триріччям: "Улюблений Син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки. Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов. Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити. Твій тата ❤️", - написав Остапчук.
У сторіс Остапчука телеведучий розповів, що бачиться з дітьми по 30-50 хвилин в садку і школі, через те, що не може домовитися з ексдружиною про час відвідування дітей.
"Чекаю рішення про графік відвідування дітей", - написав Остапчук, відповідаючи на питання фоловерів.
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