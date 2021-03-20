Екс-дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука з'явилася на TikTok-вечірці і розповіла про стосунки з колишнім

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програми ЖВЛ на Youtube-каналі, Олена Войченко розповіла про стосунки з колишнім. Як відомо, пара розлучилася восени 2019 року, а судові розгляди ще тривають.

Без скандалів не обійшлося, Володимир Остапчук хотів забрати у дружини обох спільних дітей, а вона в свою чергу заявила, що колишній чоловік матеріально не допомагає родині. Олена досі з болем згадує про колишні стосунки.

На питання, як можна описати відносини, в яких знаходиться Олена і Володимир, жінка каже: "ніяк. Я не хочу в принципі розмовляти про людину, яка ніяким чином не бере участь в житті моєї сім'ї".

Тоді ведуча запитала, як же так, адже він показує, що з дітками він бачиться.

"Ну, напевно, в школі, в садку, 14 секунд для сторіс, але....". Також Олена сказала, що вони такі теми не обговорюють.

Водночас Володимир Остапчук часто публікує фотографії з дітьми. У недавньому пості він привітав свого синочка Евана, з триріччям: "Улюблений Син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки. Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов. Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити. Твій тата ❤️", - написав Остапчук.

У сторіс Остапчука телеведучий розповів, що бачиться з дітьми по 30-50 хвилин в садку і школі, через те, що не може домовитися з ексдружиною про час відвідування дітей.

"Чекаю рішення про графік відвідування дітей", - написав Остапчук, відповідаючи на питання фоловерів.

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