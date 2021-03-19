Відома українська ведуча Лідія Таран показала свою красуню-маму і звернулася до неї в день її ювілею
Зірка телеканалу "1 + 1" емоційно привітала свою маму з ювілеєм, поділившись зворушливим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.
18 березня матері телеведучої виповнилося 70 років. З цієї нагоди Таран вирішила розповісти трохи про одну з найважливіших жінок у своєму житті.
"Їй завжди ніколи! Ночами вона пише вірші і пече пироги. (не дай Боже, внуки будуть голодні) Зранку вона іде на мітинг, бо країна ж у біді! Удень на неї чекають грядки, бо ж огірки й помідори самі не виростуть! Вічна оптимістка, революціонерка і рятівниця!Мамусі сьогодні 70! Я щаслива, що досі можу ось так на ручках в неї посидіти. І почуватись - донечкою", - емоційно написала Лідія.
Вона поділилася цілою добіркою спільних знімків з мамою. На одному з них особливо добре видно розкішна коса жінки, яка вражає своєю довжиною. Такими волоссям може похвалитися далеко не кожна, навіть молода, красуня.
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Українці не могли не прокоментувати пост ведучої.
"Яка шикарна коса у мами вашої, міцного здоров'я їй!", "Вітаємо Марію Гаврилівну з ювілеєм. Многая літа", "привітання найкрасивішій мамі. Боже, які коси!", "Класна матуся у Вас, Лідія! Бережіть її і з Днем народження", "щирі вітання!",- пишуть люди.
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