Відома українська ведуча Лідія Таран показала свою красуню-маму і звернулася до неї в день її ювілею

Зірка телеканалу "1 + 1" емоційно привітала свою маму з ювілеєм, поділившись зворушливим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

18 березня матері телеведучої виповнилося 70 років. З цієї нагоди Таран вирішила розповісти трохи про одну з найважливіших жінок у своєму житті.

"Їй завжди ніколи! Ночами вона пише вірші і пече пироги. (не дай Боже, внуки будуть голодні) Зранку вона іде на мітинг, бо країна ж у біді! Удень на неї чекають грядки, бо ж огірки й помідори самі не виростуть! Вічна оптимістка, революціонерка і рятівниця!Мамусі сьогодні 70! Я щаслива, що досі можу ось так на ручках в неї посидіти. І почуватись - донечкою", - емоційно написала Лідія.

Вона поділилася цілою добіркою спільних знімків з мамою. На одному з них особливо добре видно розкішна коса жінки, яка вражає своєю довжиною. Такими волоссям може похвалитися далеко не кожна, навіть молода, красуня.

Українці не могли не прокоментувати пост ведучої.

"Яка шикарна коса у мами вашої, міцного здоров'я їй!", "Вітаємо Марію Гаврилівну з ювілеєм. Многая літа", "привітання найкрасивішій мамі. Боже, які коси!", "Класна матуся у Вас, Лідія! Бережіть її і з Днем народження", "щирі вітання!",- пишуть люди.

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