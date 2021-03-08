Телеведущая Лидия Таран поделилась откровением о своей семье

Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда телеканала "1+1" опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото с букетом роз.

«Утром дверь открыл - а там - цветы с доставкой☺ В моей семье никогда не праздновали 8 марта... из идеологических соображений... но и цветы в моей семье дарили очень редко... из неизвестно каких соображений.. начинать день с букетом, только потому что девочка и этого стоит - можно каждый день, не только сегодня, но и другие проявления любви тоже хорошо! Потому что женщина-она же о любви, поэтому девушки - всем❤ и пусть те букеты не заканчиваются», - написала она.

Слова Лидии Таран пришлись по душе пользователям Сети. В комментариях к ее посту телеведущую активно поздравляют с праздником.

"С праздником, Лида! Пусть каждый день в Ваши двери подпирают огромные цветочные букеты», «Лидия с праздником Вас !!! Хороша всегда", "Лида, с праздником вас весны!. Вы очаровательна", " Прекрасно сказано! Цветы и женщина должны быть всегда вместе! Поздравляю с праздником весны! Чтобы она была в душе и в сердце в любое время года!",- пишут в комментариях.

Напомним, недавно Лидия Таран подхватила коронавирус, поэтому сейчас лечится дома.

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