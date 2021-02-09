Известная телеведущая Лидия Тарана поразила внешностью без макияжа

Ведущая ТСН Лидия Таран в каждом эфире восхищает своей идеальной внешностью и безупречным макияжем, над которым всегда работают визажисты. Но на своей странице в Instagram звезда "1+1" показала, как выглядит в обычной жизни, пишет Politeka.net.

Лидия Таран часто рассказывает о себе в соцсети, посвящая поклонников в свою обычную жизнь с простыми заботами и даже маленькими проблемами, хотя многие привыкли видеть телеведущую в идеально продуманных образах, с укладкой и хорошим макияжем. Но недавно Лидия без стеснения показала, как выглядит без профессионального мейкапа.

На снимках Лидия Таран сфотографировала себя на улице во время очистки автомобиля от налипшего снега. Звезда "1+1" предстала перед поклонниками без капли макияжа, в теплой одежде и забавной бежевой шапочке. В руке она держала щетку для снега, а на подбородке была защитная маска.

И хотя фанаты телеведущей могли увидеть и красный от мороза нос телеведущей, и мимические морщинки у глаз и рта, сияющие глаза Лидии, искренняя улыбка и огромный позитив, который она излучала, моментально изгладили все возрастные изменения и крохотные недостатки.

К тому же поклонники Лидии были очарованы тем, что телеведущая не боится показать себя в таком виде и даже хвастается простой и трудоемкой работой в зимнее время. Поэтому телеведущую засыпали приятными комментариями и комплиментами.

"Какой хорошенький розовый носик", "Лидочка круто смотрится", "Ух, улыбка", "Красотка", "Ой, смешная!",- написали фолловеры к публикации звезды.

Сама Лидия Таран призналась, что любит чистить свой автомобиль от снега, хотя всего за один день ей пришлось сделать это трижды.

"Я люблю чистить машину. Это - как лепить снеговика, только для взрослых, своего рода медитация. Но за пол дня разгребать машину трижды, при чем так, будто предыдущих раз и не было...",- написала Лидия в соцсети.

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