Известная украинская ведущая Лидия Таран показала свою красотку-маму и обратилась к ней в день ее юбилея
Звезда телеканала «1+1» эмоционально поздравила свою маму с юбилеем, поделившись трогательным постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
18 марта матери телеведущей исполнилось 70 лет. По этому случаю Таран решила рассказать немного об одной из самых важных женщин в своей жизни.
«Ей всегда некогда! По ночам она пишет стихи и печет пироги. (Не дай Бог, внуки будут голодные) Утром она идет на митинг, потому что страна же в беде! Днем ее ждут грядки, так как огурцы и помидоры сами не вырастут! Вечная оптимистка, революционерка и спасительница! Мамуле сегодня 70! Я счастлива, что до сих пор могу вот так на ручках у нее посидеть. И чувствовать себя доченькой», - эмоционально написала Лидия.
Она поделилась целой подборкой совместных снимков с мамой. На одном из них особенно хорошо видна роскошная коса женщины, которая поражает своей длиной. Такими волосами может похвастаться далеко не каждая, даже молодая, красотка.
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Украинцы не могли не прокомментировать пост ведущей.
«Какая шикарная коса у мамы вашей, крепкого здоровья ей!», «Поздравляем Марию Гавриловну с ЮБИЛЕЕМ. Многая лета», «Поздравления самой красивой маме. Боже, какие косы!», «Классная мамочка у Вас, Лидия! Берегите ее и с Днем рождения», «Искренние поздравления!», - пишут люди.
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