Известная украинская ведущая Лидия Таран показала свою красотку-маму и обратилась к ней в день ее юбилея

Звезда телеканала «1+1» эмоционально поздравила свою маму с юбилеем, поделившись трогательным постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

18 марта матери телеведущей исполнилось 70 лет. По этому случаю Таран решила рассказать немного об одной из самых важных женщин в своей жизни.

«Ей всегда некогда! По ночам она пишет стихи и печет пироги. (Не дай Бог, внуки будут голодные) Утром она идет на митинг, потому что страна же в беде! Днем ее ждут грядки, так как огурцы и помидоры сами не вырастут! Вечная оптимистка, революционерка и спасительница! Мамуле сегодня 70! Я счастлива, что до сих пор могу вот так на ручках у нее посидеть. И чувствовать себя доченькой», - эмоционально написала Лидия.

Она поделилась целой подборкой совместных снимков с мамой. На одном из них особенно хорошо видна роскошная коса женщины, которая поражает своей длиной. Такими волосами может похвастаться далеко не каждая, даже молодая, красотка.

Украинцы не могли не прокомментировать пост ведущей.

«Какая шикарная коса у мамы вашей, крепкого здоровья ей!», «Поздравляем Марию Гавриловну с ЮБИЛЕЕМ. Многая лета», «Поздравления самой красивой маме. Боже, какие косы!», «Классная мамочка у Вас, Лидия! Берегите ее и с Днем рождения», «Искренние поздравления!», - пишут люди.

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран поделилась печальным откровением, кто бы мог подумать: "В моей семье никогда...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран, которую устраняли от эфиров, показала, как разливает "радость": "Надо как-то жить...".

Также Politeka писала, что звезда "1+1" Таран показала себя без грима, удивив внешностью в обычной жизни: "Ой, смешная!".