Телеведущая Лидия Таран вызвала переполох любопытным занятием
Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда телеканала "1+1" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как управляется на кухне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, у Лидии, которую недавно отстраняли от эфиров из-за болезни (подхватила коронавирус), вероятно, было много свободного времени, чтобы открыть для себя нечто новое и интересное. Звезда решила поделиться с публикой секретом зимней "радости" - рецептом узвара.
На кадрах счастливая блондинка, с минимумом косметики и в темном передничке, разливала по стаканам из дымящейся кастрюли, стоявшей на плите, насыщенный напиток, в котором плавало очень много фруктов.
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"У-универсальная
З-здоровая
В-великая
А-ароматная
Р-радость 😄 Так расшифровывается узвар 😋 И это единственно правильное решение, когда зима уже надоела, весна где-то застряла в сугробах, и надо как-то жить, а главное - что-то пить, чтобы быть в тонусе 😜 секрет хорошего узвара - сухофрукты из рынка в большом количестве!", - сообщила в подписи Таран.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"😍 😍😍 Покажите теперь борщик" - "зав борщом у меня Маман! Я с ней не конкурирую)"
"Сначала подумал, что это в половнике краб)"
"Ничего себе, с орехами?" - "та не, орехов там нет, потому что это уже кутья будет😂"
"Лидуня, какая это вкуснятина - узвар! Ооочень люблю его. И сливочка сушеная, и та грушечка... это такое наслаждение... Пейте, согревайтесь, потому что сейчас это очень актуальный напиток. Приятного аппетита вам!"
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