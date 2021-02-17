Телеведущая Лидия Таран вызвала переполох любопытным занятием

Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда телеканала "1+1" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как управляется на кухне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, у Лидии, которую недавно отстраняли от эфиров из-за болезни (подхватила коронавирус), вероятно, было много свободного времени, чтобы открыть для себя нечто новое и интересное. Звезда решила поделиться с публикой секретом зимней "радости" - рецептом узвара.

На кадрах счастливая блондинка, с минимумом косметики и в темном передничке, разливала по стаканам из дымящейся кастрюли, стоявшей на плите, насыщенный напиток, в котором плавало очень много фруктов.

"У-универсальная

З-здоровая

В-великая

А-ароматная

Р-радость 😄 Так расшифровывается узвар 😋 И это единственно правильное решение, когда зима уже надоела, весна где-то застряла в сугробах, и надо как-то жить, а главное - что-то пить, чтобы быть в тонусе 😜 секрет хорошего узвара - сухофрукты из рынка в большом количестве!", - сообщила в подписи Таран.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"😍 😍😍 Покажите теперь борщик" - "зав борщом у меня Маман! Я с ней не конкурирую)"

"Сначала подумал, что это в половнике краб)"

"Ничего себе, с орехами?" - "та не, орехов там нет, потому что это уже кутья будет😂"

"Лидуня, какая это вкуснятина - узвар! Ооочень люблю его. И сливочка сушеная, и та грушечка... это такое наслаждение... Пейте, согревайтесь, потому что сейчас это очень актуальный напиток. Приятного аппетита вам!"

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