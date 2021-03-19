Радянський, російський актор кіно і ТБ, актор Театру російської армії Віталій Лазаревич Стремовський помер на 74-му році життя
Про це син заслуженого артиста Росії повідомив сьогодні на офіційній Facebook-сторінці батька.
Повідомляється, що причиною смерті Стремовського став COVID-19.
"На жаль, повинен повідомити, що сьогодні вночі тато помер. Він хворів ковидом, і організм не впорався", - написав Ілля Стремовський.
Про місце і дату прощання стане відомо пізніше.
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Шанувальники принесли співчуття синові зірки.
"Найглибше співчуття", "В це неможливо повірити! Світла пам'ять. спасибі за все", "Мої найглибші співчуття", "Боже мій", "Яке горе. Щиро сумую разом з вами", "Загальний біль... Співчуваю", "Світла пам'ять прекрасній людині... Прийняти і повірити в це важко. Щирі співчуття", "Дуже боляче. Співчуваю", "Співчуваю дуже. Яка людина пішла!", "Просто неймовірно! Мої співчуття! І світла пам'ять чудовому! Не байдужому! Боже не можу", "Пішов прекрасний і дивовижна людина. Світла пам'ять. Неможливо. Сил Вам, Ілля", - пишуть в мережі.
Віталій Стремовський народився 13 червня 1947 року в Москві. У 1970-му закінчив Школу - студію МХАТ, з 1972 року-актор театру армії. У 1986 році отримав режисерську освіту в Театральному училищі імені Щукіна.
На екранах - з 1970 го - "Дві сестри", "Дитинство. Отроцтво. Юність" по Льву Толстому, "Васса Желєзнова", "Палата номер шість", "Час жорстоких".
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