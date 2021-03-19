Радянський, російський актор кіно і ТБ, актор Театру російської армії Віталій Лазаревич Стремовський помер на 74-му році життя

Про це син заслуженого артиста Росії повідомив сьогодні на офіційній Facebook-сторінці батька.

Повідомляється, що причиною смерті Стремовського став COVID-19.

"На жаль, повинен повідомити, що сьогодні вночі тато помер. Він хворів ковидом, і організм не впорався", - написав Ілля Стремовський.

Про місце і дату прощання стане відомо пізніше.

Шанувальники принесли співчуття синові зірки.

"Найглибше співчуття", "В це неможливо повірити! Світла пам'ять. спасибі за все", "Мої найглибші співчуття", "Боже мій", "Яке горе. Щиро сумую разом з вами", "Загальний біль... Співчуваю", "Світла пам'ять прекрасній людині... Прийняти і повірити в це важко. Щирі співчуття", "Дуже боляче. Співчуваю", "Співчуваю дуже. Яка людина пішла!", "Просто неймовірно! Мої співчуття! І світла пам'ять чудовому! Не байдужому! Боже не можу", "Пішов прекрасний і дивовижна людина. Світла пам'ять. Неможливо. Сил Вам, Ілля", - пишуть в мережі.

Віталій Стремовський народився 13 червня 1947 року в Москві. У 1970-му закінчив Школу - студію МХАТ, з 1972 року-актор театру армії. У 1986 році отримав режисерську освіту в Театральному училищі імені Щукіна.

На екранах - з 1970 го - "Дві сестри", "Дитинство. Отроцтво. Юність" по Льву Толстому, "Васса Желєзнова", "Палата номер шість", "Час жорстоких".

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