Дружина відомого українського музиканта Сніжана Бабкіна показала ніжний весняний образ у повітряній сукні
Як повідомляє Politeka.net, Сніжана Бабкіна поділилася коротким відео на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона показала частину своєї нової фотосесії.
На кадрах дружина музиканта позує перед камерами в романтичному образі. На ній легке бежеве плаття з квітковим принтом в рожевих і лілових відтінках. Тканина вбрання дуже тонка і невагома, що робить зовнішність красуні ще більш ніжною, а глибоке декольте додає образу пікантності.
Бабкіна також завила волосся в легкі кучерики і доповнила свій образ легким макіяжем. Під час фотосесії вона позувала з ніжними білими квітами.
"Режим весна вкл!",- підписала кадри Бабкіна.
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У коментарях тут же почали обговорювати її образ.
"А як кучерики робили? Це ж не хімія!", "Яка квіточка красива", "Моя кучеряшка квіткова!", "На Надію Матвєєву схожа", "Суперське плаття", "Бомба ракета", "ви дуже красива", "а плаття яке", "дуже красиво, клас", "у вас весна і в образі, і в настрої, і взагалі так круто....батареечка ви наша", "дуже красива, весняна", "неперевершена", "Сніжка як завжди супер", "вам дуже йде цей режим", - пишуть люди.
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