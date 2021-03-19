Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, як займається спортом

Як пише Politeka.net , відома красуня Даша Ульянова свого часу стала переможницею реаліті-шоу "Холостяк", і хоча не знайшла там свою любов, зате знайшла велику популярність. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала вже понад 300 тисяч фоловерів, яких тепер часто радує яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

Так, нещодавно у своїх Instagram-сторіс блогерка виклала цікаві відео, на яких її можна побачити під час занять спортом. Даша прийшла в спортзал в облягаючому вбранні - на ній вузькі чорні лосини з кольоровими вставками і темна кофтинка з рукавами. Спочатку красуня розминає сідниці і стегна з гумкою на колінах, енергійно рухаючись і підстрибуючи. А на наступному кадрі Ульянова вже стоїть на четвереньках на тренажері і активно піднімає ногу вище голови. "Могти. П'ята вгору. Ще раз. Відмінно", - коментує заняття Даші її тренер.

Відзначимо, що раніше красуня показувала шанувальникам своє заняття зі стретчингу. На кадрах Ульянова здалася в прозорих колготах і чорному топі. Дівчина лежала на підлозі, рухаючи ногами, а після цього піднявшись. Даша прямо ніжилася і отримувала задоволення, вигинаючись краще кішечки. "Чи актуальний вам курс зі стретчингу? Пишіть в коментарях", - написала Даша під кадрами.

Нагадаємо, розповніла Ульянова з "Холостяка" вразила фігурою після відпустки.

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