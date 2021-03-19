Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі продовжує підкорювати своєю красою і чарівністю

Як передає Politeka.net, в соцмережі Instagram існують десятки фан-акаунтів, присвячених життю і творчості талановитої актриси. На одному з таких розмістили фото, на якому актриса задумливо дивиться доторкнувшись до підборіддя.

Актриса в чорному вбранні під шию підкорює бездоганною красою. Пухкенькі губки і глибокі очі не дають спокою фанатам актриси. Вони обсипали красуню хвалебними висловлюваннями і зізнаннями в коханні.

"Дуже люблю тебе і твою сім'ю. Нехай благословить вас всіх Бог. ❤ ️ 👏 😍 👏 ", "Я люблю тебе ❤ ️Diva❤️❤️", "Дивовижна жінка", "Я теж Ангеліна! А моя найкраща подруга- Джoлі😄 🧡", "Привіт❤️😍", "Привіт, королева", "Доброго ранку красуня ❤️❤️❤️❤️", "Ти виглядаєш красиво❤️", "Привіт моя найкраща мрія", " чудово і чарівно❤️", " ❤ ️ твій великий індійський фанат❤️", " Красива жінка зі своїм красивим серцем. Всього найкращого", "Yайкрасивіша жінка в світі😍 🔥", "оууу Анджеліна одна з найсимпатичніших💙 👌 🙏", - написали фанати.

Варто сказати, що на фан-сторінках часто публікують фото актриси різних років. Нещодавно розмістили фото на якому Анджеліна Джолі постала в синіх джинсах, і футболці кольору кави з молоком. Трохи розпатлане волосся Анджеліна поклала на плечі. Актриса явно не дбала про свій зовнішній вигляд, і одягла футболку без ліфчика, при цьому "Вишеньки" ледь не продірявили тонку тканину футболки знаменитості.

Нагадаємо, що скуйовджена Анджеліна Джолі в зухвалому вбранні прикувала до себе погляди: "яка шикарна!".

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