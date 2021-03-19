Известная голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает покорять своей красотой и обаянием

Как передает Politeka.net, в соцсети Инстаграм существуют десятки фан-аккаунтов, посвященных жизни и творчеству талантливой актрисы. На одном из таких разместили фото, на котором актриса задумчиво смотрит дотронувшись к подбородку.

Актриса в черном наряде под шею покоряет безупречной красотой. Пухленькие губки и глубокие глаза не дают покоя фанатам актрисы. Они осыпали красотку хвалебными высказываниями и признаниями в любви.

"Очень люблю тебя и твою семью. Да благословит вас всех Бог. ❤️👏😍 👏", "Я люблю тебя ❤️

Diva❤️❤️", "Удивительная женщина", "Я тоже Aнгелина! А моя лучшая подруга - Джоли 😄🧡", "Привет❤️😍", "Привет, королева", "Доброе утро красавица ❤️❤️❤️❤️", "Ты выглядишь красиво❤️", "Привет моя лучшая мечта", "Великолепно и очаровательно ❤️", "❤️ твой большой индийский фанат ❤️", "Красивая женщина со своим красивым сердцем. Всего наилучшего", "Самая красивая женщина в мире 😍🔥", "Оууу Анджелина одна из самых симпатичных💙👌🙏", - написали фанаты.

Стоит сказать, что на фан-страничках часто публикуют фото актрисы разных годов. Недавно разместили фото на котором Анджелина Джоли предстала в синих джинсах, и футболке цвета кофе с молоком. Немного растрепанные волосы Анджелина уложила на плечи. Актриса явно не заботилась о своем внешнем виде, и надела футболку без лифчика, при этом "вишенки" едва не продырявили тонкую ткань футболки знаменитости.

Напомним, что взъерошенная Анджелина Джоли в дерзком наряде приковала к себе взгляды: "Какая шикарная!".

Как сообщала Politeka, раскованная Анджелина Джоли опасно наклонилась, едва не вывалив свое "богатство" из декольте: "Любим и хотим..."

Также Politeka писала, что разгоряченная Анджелина Джоли остудила свой пыл прямо в фонтане: "Завораживает".