Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав себе з оголеним торсом і розповів про важливе досягнення

Артист поділився новим постом в Instagram, в якому розповів про вихід своєї нової пісні Sasha. Про це пише Politeka.net.

"Трек Sasha вже на всіх музичних майданчиках-завантажуйте, слухайте, діліться з друзями, знімайте відео, зрізайте каре і ніколи-ніколи не будьте з м**аками. Дівчата з іншими іменами, будь ласка, не сумуйте! У нас ще стільки пісень попереду)))", - написав Дантес.

Він також поділився новим знімком, на якому постав у романтичному образі. Так, співак позує в джинсах і вільній коричневій накидці, під якою з одягу нічого не виявилося. Завдяки цьому увагу до себе відразу ж приковує його оголений торс. Додатковим акцентом в образі стали незвичайні чорні намиста з сріблястими підвісками.

Знімок зроблений в домашньому інтер'єрі з персиковим диваном і шторами йому в тон.

Шанувальники співака тут же почали коментувати його пост.

"Пісню про Олену в студію! Оч треба, Вова!", "Ну як би чекаємо пісню про Надю, дівчатка", "це просто найкраща пісня", "я вже два дні тільки і співаю уууууууу ууу уу", "Бомба-ракета! І кліп, і пісня, і акторська гра, зйомка, жанр музики... Все дорого-багато, супер-креативно, весело» оригінально", " Ой а що це за реклама півнячої ферми?", "Тепер я знаю як виглядає ваш будинок зсередини", - пишуть люди.

Нагадаємо, схудла Дорофєєва в зухвалому вбранні дала зрозуміти, про що думає: "це чудово".

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