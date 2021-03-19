Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показался с обнаженным торсом и рассказал о важном достижении

Артист поделился новым постом в Инстаграм, в котором рассказал о выходе своей новой песни Sasha. Об этом пишет Politeka.net.

«Трек Sasha уже на всех музыкальных площадках — загружайте, слушайте, делитесь с друзьями, снимайте видео, срезайте каре и никогда-никогда не будьте с м**аками. Девушки с другими именами, пожалуйста, не унывайте! У нас ещё столько песен впереди)))», - написал Дантес.

Он также поделился новым снимком, на котором предстал в романтичном образе. Так, певец позирует в джинсах и свободной коричневой накидке, под которой из одежды ничего не оказалось. Благодаря этому внимание к себе сразу же приковывает его обнаженный торс. Дополнительным акцентом в образе стали необычные черные бусы с серебристыми подвесками.

Снимок сделан в домашнем интерьере с персиковым диваном и шторами ему в тон.

Поклонники певца тут же принялись комментировать его пост.

«Песню про Лену в студию! Оч надо, Вова!», «Ну как бы ждём песню про Надю, девочки», «Это просто лучшая песня», «Я уже два дня только и пою ууууууууу ууу уу», «Бомба-ракета! И клип, и песня, и актерская игра, съемка, жанр музыки... Все дорого-богато, супер-креативно, весело, оригинально», «Ой а что это за реклама петушиной фермы?», «Теперь я знаю как выглядит ваш дом изнутри», - пишут люди.

Напомним, исхудавшая Дорофеева в дерзком наряде дала понять, о чем думает: "Это великолепно".

Как сообщала Politeka, Дантес за спиной у Дорофеевой устроил настоящий праздник другой женщине: "Высокие отношения".

Также Politeka писала, беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".