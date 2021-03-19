"Так і є: дівчатка рулять!"

Популярна українська співачка Настя Каменських показала зухвалий образ у прозорій кофті зі зйомок свого нового кліпу

Зірка продовжує радувати фанатів новим контентом, пов'язаним зі своїм новим музичним відео на пісню «Дівчатка рулять». Як пише Politeka.net, цього разу у своєму Instagram співачка показала, як проходили зйомки кліпу.

"9 красунь, 1 Cadillac, більше 24 годин роботи non-stop і багато-багато рожевого! Саме так проходили зйомки кліпу "Дівчатка рулять". Пориньте і ви в цю класну атмосферу разом з нами!",- написала Каменських.

На кадрах можна побачити, як співачка з'являється перед камерами в різних нарядах і позах. На заголовному кадрі вона позує, сидячи на капоті розкішного автомобіля і широко розставивши ноги. На ній чорні розкльошені шкіряні штани, а також прозора чорна водолазка, під якою видно квітчастий ліф. Завершують образ співачки численні кіски на голові.

Шанувальники Насті тут же почали обговорювати відео. Найуважніші помітили, що на деяких кадрах животик співачки виглядає округлим.

"Дуже круто!! Так і є: дівчатка рулять!", "Кругленький животик видно)", "красуні", "офігенний кліп і пісня. Наспівую з учорашнього дня. Настя one love", "можна нескінченно дивитися", "Срам Господній", - пишуть люди.

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