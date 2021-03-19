Популярна українська співачка Настя Каменських показала зухвалий образ у прозорій кофті зі зйомок свого нового кліпу
Зірка продовжує радувати фанатів новим контентом, пов'язаним зі своїм новим музичним відео на пісню «Дівчатка рулять». Як пише Politeka.net, цього разу у своєму Instagram співачка показала, як проходили зйомки кліпу.
"9 красунь, 1 Cadillac, більше 24 годин роботи non-stop і багато-багато рожевого! Саме так проходили зйомки кліпу "Дівчатка рулять". Пориньте і ви в цю класну атмосферу разом з нами!",- написала Каменських.
На кадрах можна побачити, як співачка з'являється перед камерами в різних нарядах і позах. На заголовному кадрі вона позує, сидячи на капоті розкішного автомобіля і широко розставивши ноги. На ній чорні розкльошені шкіряні штани, а також прозора чорна водолазка, під якою видно квітчастий ліф. Завершують образ співачки численні кіски на голові.
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Шанувальники Насті тут же почали обговорювати відео. Найуважніші помітили, що на деяких кадрах животик співачки виглядає округлим.
"Дуже круто!! Так і є: дівчатка рулять!", "Кругленький животик видно)", "красуні", "офігенний кліп і пісня. Наспівую з учорашнього дня. Настя one love", "можна нескінченно дивитися", "Срам Господній", - пишуть люди.
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