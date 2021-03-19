"Так и есть: девочки рулят!"

Популярная украинская певица Настя Каменских показала дерзкий образ в прозрачной кофте со съемок своего нового клипа

Звезда продолжает радовать фанатов новым контентом, связанным со своим новым музыкальным видео на песню «Девочки Рулят». Как пишет Politeka.net, на этот раз в своем Инстаграм певица показала, как проходили съемки клипа.

«9 красоток, 1 Cadillac, более 24 часов работы non-stop и много-много розового! Именно так проходили съемки клипа “Девочки Рулят”. Погрузитесь и вы в эту классную атмосферу вместе с нами!», - написала Каменских.

На кадрах можно увидеть, как певица появляется перед камерами в разных нарядах и позах. На заглавном кадре она позирует, сидя на капоте роскошного автомобиля и широко расставив ноги. На ней черные расклешенные кожаные штаны, а также прозрачная черная водолазка, под которой видно цветастый лиф. Завершают образ певицы многочисленные косички на голове.

Поклонники Насти тут же принялись обсуждать видео. Самые внимательные заметили, что на некоторых кадрах животик певицы выглядит округлившимся.

«Очень круто!! Так и есть: девочки рулят!», «Округлившийся животик видно)», «Красотки», «Офигенный клип и песня. Напеваю со вчерашнего дня. Настя one love», «Можно бесконечно смотреть», «Срам Господний», - пишут люди.

Напомним, Каменских в дерзком образе устроила "дикие пляски" вместе с Никитюк на съемках: "Леська бомба!".

Как сообщала Politeka, раскованная Каменских в неудачных нарядах засветила свои недостатки: "Там торчит, а там...".

Также Politeka писала, что взъерошенная и опухшая Каменских без макияжа разочаровала своей выходкой: "Печально на это смотреть".