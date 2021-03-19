Популярная украинская певица Настя Каменских показала дерзкий образ в прозрачной кофте со съемок своего нового клипа
Звезда продолжает радовать фанатов новым контентом, связанным со своим новым музыкальным видео на песню «Девочки Рулят». Как пишет Politeka.net, на этот раз в своем Инстаграм певица показала, как проходили съемки клипа.
«9 красоток, 1 Cadillac, более 24 часов работы non-stop и много-много розового! Именно так проходили съемки клипа “Девочки Рулят”. Погрузитесь и вы в эту классную атмосферу вместе с нами!», - написала Каменских.
На кадрах можно увидеть, как певица появляется перед камерами в разных нарядах и позах. На заглавном кадре она позирует, сидя на капоте роскошного автомобиля и широко расставив ноги. На ней черные расклешенные кожаные штаны, а также прозрачная черная водолазка, под которой видно цветастый лиф. Завершают образ певицы многочисленные косички на голове.
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Поклонники Насти тут же принялись обсуждать видео. Самые внимательные заметили, что на некоторых кадрах животик певицы выглядит округлившимся.
«Очень круто!! Так и есть: девочки рулят!», «Округлившийся животик видно)», «Красотки», «Офигенный клип и песня. Напеваю со вчерашнего дня. Настя one love», «Можно бесконечно смотреть», «Срам Господний», - пишут люди.
Напомним, Каменских в дерзком образе устроила "дикие пляски" вместе с Никитюк на съемках: "Леська бомба!".
Как сообщала Politeka, раскованная Каменских в неудачных нарядах засветила свои недостатки: "Там торчит, а там...".
Также Politeka писала, что взъерошенная и опухшая Каменских без макияжа разочаровала своей выходкой: "Печально на это смотреть".