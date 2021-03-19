Відома українська співачка Камалія в казковій сукні вийшла в світ з усією своєю сім'єю

Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У публікації Камалія розповіла про відвідування премії "Родина року". З нагоди такого заходу співачка вивела в світ всю свою сім'ю: чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура і дочок-близнюків – Мірабеллу і Арабеллу.

На фото можна побачити, що дочки зірки з'явилися на заході в однакових білих сукнях з пишними спідницями і синіми бантами на поясі.

Сама співачка також одягалася в біле. Розкішне плаття з великим вирізом на грудях і асиметричною спідницею так і притягувало до себе погляди.

"Вчора відбулася прекрасна, душевна премія Родина року. Як же приємно було побачитися з колегами, друзями, улюбленим глядачем! Величезне спасибі організаторам", - підписала знімки зірка.

Її передплатники активно коментують пост.

"Хто пошив це божественне плаття?", "Красива сім'я", "Камалія ви виглядали божественно. Виступом зачарована. Здоров'я вам і вашій родині", "які красиві дівчата, дорослішають не по роках", "розкішна«,» Королева", "Камалія, Ви там були найкрасивіша!", "Миле сімейство", "Камалія завжди найкрасивіша", - пишуть люди.

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