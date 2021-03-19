Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася на весь світ ще будучи маленькою дівчинкою, показала домашнє фото в ліжку

19-річна знаменитість, яка ще в дитинстві отримала визнання як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності, поділилася новим знімком в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Тілан вирішила показати себе в ліжку. Так, дівчина лежить на білих простирадлах, підклавши руку під голову і закривши очі. З одягу на ній тільки блідо рожевий махровий халат. Волосся моделі зав'язане в недбалий пучок.

Варто відзначити, що Блондо на ліжку на одна. Поруч з нею мордою до господині лежить її пухнастий песик. Як і господиня, він безтурботно дрімає, прикривши очі.

Шанувальники дівчини прийшли в захват від цього знімка.

"Янголята", "мрія", "мої солодкі сни", "мій кексик", "так мило", "На добраніч", - пишуть люди.

Як відомо, Тілан взяла участь у своїх перших зйомках для рекламних проектів, коли їй виповнилося всього чотири роки. Після цього Тілан визнавали найкрасивішою і високооплачуваною дівчинкою-моделлю в світі.

Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

З тих пір дівчина продовжує активно розвиватися як актриса і модель.

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