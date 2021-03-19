Французская модель Тилан Блондо, которая прославилась на весь мир еще будучи маленькой девочкой, показала домашнее фото в постели

19-летняя знаменитость, которая еще в детстве получила признание как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Тилан решила показать себя в постели. Так, девушка лежит на белых простынях, подложив руку под голову и закрыв глаза. Из одежды на ней только бледно розовый махровый халат. Волосы модели завязаны в небрежный пучок.

Стоит отметить, что Блондо на кровати на одна. Рядом с ней мордой к хозяйке лежит ее пушистый песик. Как и хозяйка, он беспечно дремлет, прикрыв глаза.

Поклонники девушки пришли в восторг от этого снимка.

«Ангелочки», «Мечта», «Мои сладкие сны», «Мой кексик», «Так мило», «Спокойной ночи», - пишут люди.

Как известно, Тилан приняла участие в своих первых съемках для рекламных проектов, когда ей исполнилось всего четыре года. После этого Тилан признавали самой красивой и высокооплачиваемой девочкой-моделью в мире.

Первой компанией, с которой подписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

С тех пор девушка продолжает активно развиваться как актриса и модель.

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