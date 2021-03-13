Известная французская модель и актриса Тилан Блондо показала невероятную красоту топлес

На первом фото Тилан позировала крупным планом, намекая, что белья на ней нет, как и другой одежды. Девушка заплела несколько косичек, а образ дополнила стильным мейкапом. На втором кадре красотка уже лежала в белой майке, показывая свою внешность. На последнем фото Блондо примерила шляпку, хвастаясь естественной красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая женщина", "Богиня", "вау, детка", "Всемогущая милая", "Потрясающая красота", "Вечно красивая", "Прекрасная принцесса", "А почему так красиво", "Буквально ангел", "Как ты такая красивая", "Классическая красота", "Вы великолепны!!", "Самое красивое лицо в мире", "Красиво, красиво, красиво", "Такая красивая", "Тилан, ты выглядишь невероятно потрясающе", "Как ты можешь быть такой красивой? Это безумие".

Мы писали, что знаменитая французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в детстве прозвали самой красивой девочкой в мире, сверкнула неприличным мини.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, продемонстрировав модный весенний лук. Модель была одета в неприлично короткие шортики, которые оголили ее стройные худенькие ножки. Сверху Тилан набросила плащ, дополнив образ маленькой черной сумкой.

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