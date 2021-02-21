Знаменитая французская модель и актриса Тилан Блондо удивила новым раскованным уличным образом
19-летняя красотка, которая прославилась еще в раннем детстве и стала известна как «самая красивая девочка в мире», поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Тилан решила сфотографироваться на улице рядом с одним из домов в классическом стиле. Для снимка модель выбрала простой повседневный образ, однако не обошлось и без пикантной изюминки.
Блондо позирует на фото в свободной толстовке темно-зеленого цвета. Наряд в стиле оверсайз приходится ей длиной почти до середины бедра, а рукава полностью закрывают руки. Однако, помимо толстовки на девушке надеты лишь высокие сапоги похожего оттенка, которые доходят почти до колена.
А вот стройные ножки модель решила оставить обнаженными, не надев под толстовку никаких штанов.
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Поклонники юной красотки буквально засыпали ее фото лайками и восхищенными смайликами.
Ранее мы писали, что Тилан покрутилась перед зеркалом с флаконом духов.
Красотка надела короткий топ пудрового цвета, который подчеркнул ее изящную фигурку и упругий животик. Взяла в руки духи, игриво повертелась перед зеркалом, надушилась, а потом поцеловала флакончик.
Напомним, что самая красивая девочка в мире пошалила перед зеркалом, заворожив видом в откровенном топике.
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Также на сайте Politeka рассказывали, что самая красивая девочка в мире в рваных штанах дерзко задрала ножку на столе.