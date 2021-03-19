Супермодель Наомі Кемпбелл розтривожила серця своїх фанатів унікальними кадрами

Як передає Politeka.net, 50-річна легендарна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram бекстейдж до зйомок 30-річної давності (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Моделі" Пітера Ліндберга @patmcgrathreal # 1991🖤", - йдеться в підписі.

На кадрах ще зовсім юна модель з розпущеним волоссям позувала в крихітній чорній сукні, що оголила її пружні ніжки. Наомі сиділа прямо на столі і фарбувалася. Дівчина підкреслила пухкі губки олівцем й кілька разів прицмокнула.

Користувачів накрила хвилі ностальгії - адже це кращі роки в кар'єрі моделі. Деякі відзначили, що ще навіть не народилися, коли Кемпбелл завойовувала світові подіуми. На думку публіки, красуня нітрохи не змінилася за ці десятиліття, і як вино, стала тільки краще з роками.

"Миле плаття"; "Вау, приголомшливо ❤️"; "мій приклад😢 🔥❤️"; "Я тоді навіть не народився😍"; "29 років тому!"; "Вау, юна Наомі ❤️"; "30 років і жодної відмінності 😍"; "Моя ікона Наомі, в ті часи така ж, як і зараз!! 🥺 🖤 ⭐"; "RIP Пітер Ліндберг. Майже 2 роки з тих пір, як світ втратив цього культового фотографа", - коментували в мережі.

Відзначимо, в січні 1990 року Кемпбелл, яка була названа журналом Interview «панівною моделлю серед всіх інших», з'явилася разом з Тарлінгтон, Євангелістою, Сінді Кроуфорд і Тетяною Патіц на обкладинці британського журналу Vogue, знятої Пітером Ліндбергом. Згодом ця компанія моделей була запрошена на зйомки в музичному кліпі Джорджа Майкла «Freedom! ’90».

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл заманила розкішними вигинами, не втримавши парео на вітрі: "Ебенова богиня!".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кембелл у відвертому бікіні насмішила кадром з відомим політиком: "поруч з Бейонсе і...".