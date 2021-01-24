Британская супермодель Наоми Кэмпбелл решила быть в тренде и запостила себе мем о Берни Сандресе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кэмпбелл в соцсети.

Так, на странице супермодели появилось фото с показа, на котором она дефилирует по подиуму в купальнике. При этом среди зрителей она дорисовала в фотошопе американского сенатора Берни Сандреса. Он якобы сидит на модном показе в перчатках и защитной маске.

"Вот как бы выглядел Берни на показе модных купальников рядом с Jay&B", - написала она.

Как известно, Берни Сандрес за считанные дни стал героем огромного количества мемов из-за внешнего вида, в которой он явился на инаугурацию Джо Байдена. 79-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс посетил инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в куртке-парке, теплых рукавицах и черных брюках. Необычный для официального мероприятия стиль одежды политика стал поводом для обсуждения в сетях и рекламе для женщины, которая утверждает, что именно она связала для политика эти рукавички несколько лет назад.

Фолловеры Наоми оценили ее чувство юмора и изрядно посмеялись с нового мема.

"Бейонсе выглядит счастливой видеть тебя", "Очень смешно", "Богиня", - пишут в комментариях.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила " добром"

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.