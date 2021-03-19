Супермодель Наоми Кэмпбелл разбередила сердца своих фанатов уникальными кадрами

Как передает Politeka.net, 50-летняя легендарная красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм бэкстейдж к съемкам 30-летней давности (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Модели" Питера Линдберга @patmcgrathreal # 1991 🖤", - говорится в подписи.

На кадрах еще совсем юная модель с распущенными волосами позировала в крохотном черном платье, оголившем ее упругие ножки. Наоми сидела прямо на столе и красилась. Девушка подчеркнула пухлые губки карандашом и несколько раз причмокнула.

Пользователей накрыла волны ностальгии - ведь это лучшие годы в карьере модели. Некоторые отметили, что еще даже не родились, когда Кэмпбелл завоевывала мировые подиумы. По мнению публики, красотка ничуть не изменилась за эти десятилетия, и как вино, стала только лучше с годами.

"Милое платье"; "Вау, потрясающе ❤️"; "Мой пример😢🔥❤️"; "Я тогда даже не родился 😍"; "29 лет назад!"; "Вау, юная Наоми ❤️"; "30 лет и ни одного различия 😍"; "Моя икона Наоми, в те времена такая же, как и сейчас!! 🥺🖤⭐"; "RIP Питер Линдберг. Почти 2 года с тех пор, как мир потерял этого культового фотографа", - комментировали в Сети.

Отметим, в январе 1990 года Кэмпбелл, которая была названа журналом Interview «господствующей моделью среди всех остальных», появилась вместе с Тарлингтон, Евангелистой, Синди Кроуфорд и Татьяной Патиц на обложке британского журнала Vogue, снятой Питером Линдбергом. Впоследствии эта компания моделей была приглашена на съемки в музыкальном клипе Джорджа Майкла «Freedom! ’90».

Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла роскошными изгибами, не удержав парео на ветру: "Эбеновая богиня!".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмбелл в откровенном бикини насмешила кадром с известным политиком: "Рядом с Бейонсе и...".