Британская супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила фотоснимками с легендарной подругой-манекенщицей

Как известно, две супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс дружат очень давно. 16 января знаменитая Кейт Мосс отмечала день рождения и «черная пантера» не прошла мимо и трогательно поздравила свою подругу именинницу.

Так, на своей странице в Инстаграм она обнародовала фоотоподборку совместных фотографий, пишет Politeka.net.

"Бесконечный вагон день рождений! Одна и единственная Кейт Мосс", - подписала Наоми.

На них две знаменитости позируют полностью обнаженными, совсем юными, в купальниках и на светских мероприятиях.

"Назовите более знаковый дуэт ...", "Иконы", "Красиво ❤️😘💕"Подиумные королевы", пишут в сети.

Как сообщалось до этого, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье

«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.

На фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись на кровати с бутылкой напитка в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в камеру.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила "добром"

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.