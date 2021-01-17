Британская супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила фотоснимками с легендарной подругой-манекенщицей
Как известно, две супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс дружат очень давно. 16 января знаменитая Кейт Мосс отмечала день рождения и «черная пантера» не прошла мимо и трогательно поздравила свою подругу именинницу.
Так, на своей странице в Инстаграм она обнародовала фоотоподборку совместных фотографий, пишет Politeka.net.
"Бесконечный вагон день рождений! Одна и единственная Кейт Мосс", - подписала Наоми.
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На них две знаменитости позируют полностью обнаженными, совсем юными, в купальниках и на светских мероприятиях.
"Назовите более знаковый дуэт ...", "Иконы", "Красиво ❤️😘💕"Подиумные королевы", пишут в сети.
Как сообщалось до этого, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье
«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.
На фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись на кровати с бутылкой напитка в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в камеру.
Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила "добром"
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.
Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.