Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в нужном месте
На фото Наоми позировала в парео, которое подвязала на талии, и купальнике. Красотка стояла в пустыне и развлекалась, пока ветер задувал тоненький наряд. Кэмпбелл это совсем не смущало, модель позировала в разных ракурсах, хвастаясь идеальной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Именно там, где мне нужно быть, не где и бесплатно", - написала звезда.
"Гениально, потрясающе", "Африка любит тебя", "Так мило", "Спасибо, что не знала, что это Африка ... она прекрасна. Я подумала, если песчаные дюны возле Китти-Хок, но Африка выглядит больше", "Возьми меня с собой !!", "Похоже на туркана", "Эбеновая богиня!", "Королева всех моделей", "Я не могу дождаться, чтобы побывать в Африке ... Хотел бы я быть там с тобой !!", "Как приятно видеть, как ты резвишься в африканских дюнах .... Салют!", "Я думаю, для тебя просто невозможно не быть культовым".
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Наоми балует своей стройной фигурой, и в этот раз даже решила продемонстрировать ее без одежды.
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