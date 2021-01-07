Известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала, как поддерживает тело в тонусе

На кадрах Наоми позирует вместе с другом в тренажерном зале. Кэмпбелл была в спортивном костюме и показала несколько упражнений, которые любит выполнять. По ролику и не скажешь, что супермодели уже более 50 лет. Мускулистый мужчина во всем помогал звезде. Кадры получились эффектными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наоми Фитнес с @naomi !! Поехали, пантеры", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Замечательно отредактировано", "Сильные женщины> оставайтесь мотивированными и мотивируйте их", "Я так сильно тебя люблю", "Честно говоря, Наоми, твоя. Я люблю громкую музыку к этому видео и гордо себя, мы любим это видеть !!", "Да, королева", "Можете ли вы пройти по взлетно-посадочной полосе между подходами?".

Сообщалось, что британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в откровенном образе.

Красотка может похвастаться идеальной фигурой и длинными ногами, где бы ни была.

В этот раз известная Наоми блеснула своими совершенствами одном нижнем белье. Звезда надела лифчик на тонких бретельках и трусики с поясом, который выделил ее тонкую талию.

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