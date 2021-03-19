"Треба обговорити, що мені підкачати"

Відома модель і телеведуча, дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова продемонструвала свої вражаючі форми у відвертих образах

Зухвала красуня поділилася кадрами з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Модель написала, що прийшла в захват від своїх нових фото, тому не могла не поділитися ними з передплатниками.

"Для початку, треба обговорити, що мені підкачати і що я вставила собі в усі місця, потім похвалити фотографа, як він майстерно відобразив мою старість, ще треба обговорити...пропонуйте", - написала у своєму пості Логунова.

На фото вона постала в Білій коктейльній сукні з сріблястими паєтками і тонкими лямками. Модель спокусливо приспустила його з плечей, оголивши спину і частину грудей.

Логунова також поділилася кадрами, на яких позує у водолазці і трусах з чорним тросом. Таке вбрання дозволило красуні продемонструвати свої накачані сідниці.

Підписники Логунової тут же відреагували на її пост.

"Кішечка ти чудова", "я так розумію, що твоя старість в нижній частині) на останньому фото", "а говорили попи немає у вас, як на мене - то все на місці", - пишуть люди.

Відзначимо, що нещодавно Логунова зізналася, що нещаслива у відносинах з чоловіком. За її словами, чоловік ніколи не забезпечував її, всього їй доводилося домагатися самостійно. Ведуча навіть припустила, що вони можуть розлучитися, якщо все буде залишатися так само.

Нагадаємо, дружина Дмитра Ступки пригрозила розлученням і розповіла про проблеми в сім'ї: "Регулярно хочу померти".

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