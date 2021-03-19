Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала стрункі ніжки в жіночному образі

Артистка "Жіночого кварталу" порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Еліна постала в легкому весняному образі. Так, на ній біла блуза з тканини в чорний горошок, що злегка просвічується, а також легка пишна спідниця. Кучеряве волосся темношкірої красуні надають її образу ще більше грайливості і навіженості.

На фото Мбані сидить прямо на підлозі, через що спідниця оголює її стрункі ніжки ще сильніше. Красуня щасливо сміється, прикривши очі, і виглядає дуже невимушено.

Її шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів.

"Ну така ж красуня!", "Дуже красива", "вогонь", - пишуть люди в коментарях до знімків.

Раніше ми писали, що Мбані поділилася кадрами з танцювального залу, на яких демонструє свої вміння.

Вона робила глибокі присідання, розставляючи ноги, а також вставала руками на підлогу, випинаючи свою «п'яту точку».

Варто відзначити, що у актриси дуже добре виходили всі танцювальні рухи. До того ж, красуня засвітила свою відмінну фігурку.

У підписі Мбані зізналася, що за це заняття по-справжньому натанцювалася.

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