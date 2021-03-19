Звезда студии «Квартал 95» Элина Мбани показала стройные ножки в женственном образе

Артистка «Женского Квартала» порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Элина предстала в легком весеннем образе. Так, на ней белая блуза из слегка просвечивающейся ткани в черный горошек, а также легкая пышная юбка. Кудрявые волосы темнокожей красотки придают ее образу еще больше игривости и взбалмошности.

На фото Мбани сидит прямо на полу, из-за чего юбка обнажает ее стройные ножки еще сильнее. Красотка счастливо смеется, прикрыв глаза, и выглядит очень непринужденно.

Ее поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.

«Ну такая же красотка!», «Очень красивая», «Огонь», - пишут люди в комментариях к снимкам.

Ранее мы писали, что Мбани поделилась кадрами из танцевального зала, на которых демонстрирует свои умения.

Она делала глубокие приседания, расставляя ноги, а также вставала руками на пол, выпячивая свою «пятую точку».

Стоит отметить, что у актрисы очень хорошо получались все танцевальные движения. К тому же, красотка засветила свою отменную фигурку.

В подписи Мбани призналась, что за это занятие по-настоящему натанцевалась.

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