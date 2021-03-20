Актриса і колишня "Холостячка" Ксенія Мішина засмутилася через події в останньому випуску " Холостяка"

Як передає Politeka.net, відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, третій випуск проекту" Холостяк " покинули п'ять учасниць.

Під кінець церемонії троянд напруга серед дівчат зашкалювало, і коли залишалася тільки одна троянда, Лола заявила, що хоче покинути проект, тому що Холостяк прощається з учасницями, з якими вона встигла подружитися.

Її маніпуляція не спрацювала, і Міша таки провів дівчину.



Ксенія Мішина досить емоційно відреагувала на такий вчинок дівчини, яка судячи з усього, була її улюбленицею на проекті.

"Лола, ну ти чого? Тільки через тебе дивилася", - написала актриса в своїх сторіс.







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