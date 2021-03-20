Актриса и бывшая "Холостячка" Ксения Мишина расстроилась из-за событий в последнем выпуске "Холостяка"

Как передает Politeka.net, соответственный пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, третий выпуск проекта "Холостяк" покинули пять участниц.

Под конец церемонии роз напряжение среди девушек зашкаливало, и когда оставалась только одна роза, Лола заявила, что хочет покинуть проект, потому что Холостяк прощается с участницами, с которыми она успела подружиться.

Ее манипуляция не сработала, и Миша таки провёл девушку.



Ксения Мишина довольно эмоционально отреагировала на такой поступок девушки, которая судя по всему, была ее любимицей на проекте.

"Лола, ну ты чего? Только из-за тебя смотрела", - написала актриса в своих сторис.







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