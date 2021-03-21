Відома модель Емілі Ратаковски у стильних нарядах не стала приховувати свої форми

Дівчина завжди приваблювала шанувальників в Instagram своїми неймовірними фото в різних образах. Вся справа в тому, що модель не тільки не соромиться свого тіла, але ще і дуже їм пишається. Тому Ратаковскі вважає, що себе ховати не треба і слід любити свої форми такими, якими вони є.

На відпочинку і під час роботи найчастіше Емілі робить акценти на бюсті і тонкої талії. Як можна помітити на фото, представлених на фан-акаунті, Ратаковскі володіє привабливою зовнішністю і здатна підкорити будь-якого завдяки почуттю стилю.

Оскільки у Емілі смаглява шкіра і виразні риси обличчя, вона практично завжди позує без макіяжу, але і не робить укладок, так як боїться зіпсувати волосся. У бікіні На пляжі Ратаковскі підкреслює найкраще, спокусливо вигинаючись, а в топі без бретелей досить трохи показати себе, впевнено дивлячись на камеру.

Отметиим, після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки недавно дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.

Дівчина позувала без білизни і приспустила штани, щоб хвалитися стрункою фігурою. При цьому плоский живіт і досить великі груди шокували самих шанувальників Емілі.

"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; німфа припливла; чорт візьми, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності? 😩 ✨ ; Виглядаєш приголомшливо; Ти така красива, Боже мій! У тебе тільки що народилася дитина! 😍 🔥 ; Вона виглядає вогненною🌸 💗", - відповідають в мережі.

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