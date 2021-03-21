Известная модель Эмили Ратаковски в стильных нарядах не стала скрывать свои формы

Девушка всегда привлекала поклонников в Инстаграм своими невероятными фото в различных образах. Все дело в том, что модель не только не стесняется своего тела, но еще и очень им гордится. Поэтому Ратаковски считает, что себя прятать не надо и следует любить свои формы такими, какими они есть.

На отдыхе и во время работы чаще всего Эмили делает акценты на бюсте и тонкой талии. Как можно заметить на фото, представленных на фан-аккаунте, Ратаковски обладает притягательной внешностью и способна покорить любого благодаря чувству стиля.

Поскольку у Эмили смуглая кожа и выразительные черты лица, она практически всегда позирует без макияжа, но и не делает укладок, так как боится испортить волосы. В бикини на пляже Ратаковски подчеркивает самое лучше, соблазнительно выгибаясь, а в топе без бретелей достаточно чуть показать себя, уверенно глядя на камеру.

Отметиим, после рождения ребенка Ратаковски еще ни разу не показывала фигуру, посвящая свое время семье и самой себе. И только недавно девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

Девушка позировала без белья и приспустила штаны, чтобы хвастнуть стройной фигурой. При этом плоский живот и довольно большая грудь повергли в шок самих поклонников Эмили.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; нимфа приплыла; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели🙌👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности? 😩✨; Выглядишь потрясающе; Ты такая красивая, боже мой! У тебя только что родился ребенок! 😍🔥; Она выглядит огненной 🌸💗», - отвечают в сети.

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