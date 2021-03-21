Всесвітньо відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі в строгому образі підкреслила свою красу

У кожної зірки, яка часто з'являється на публіці, є свої секрети краси, які допомагають їй бути у формі. Анджеліна Джолі не є винятком, адже її зовнішнім виглядом продовжує інтригувати фанатів. Навіть коли актриса позує в простих образах.

Наприклад, на фан-акаунті Джолі в Instagram недавно був представлений чуттєвий кадр. На фото актриса позувала в простому чорному гольфі з горловиною. Акцент знімка був зроблений саме на її ідеальному обличчі.

До слова, щоб виглядати доглянуто, вона ніколи не використовує мило, вмиваючи обличчя. Найкраща, на її думку альтернатива милу-це лосьйон. Анджеліна регулярно використовує так званий дермароллер. Звичайний маленький прилад, що має безліч мікроголочок, зірка використовує, щоб стимулювати оновлення шкіри.

Популярні новини зараз

Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"

Обличчя 73-річної Ротару без окулярів показали зблизька, секрет вічної молодості розкритий: "лікар, який її оперує…"

Колишня дружина Потапа Горова з Дорофєєвою з'явилися у всьому червоному, пекуче фото: "Лялечки"

Холостяк Данилко зворушив чуттєвим кадром із супутницею свого життя, одягненою у все біле: "Коли вже?"

Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Показати ще

Вибираючи косметику, актриса набуває виключно натуральні засоби. Не відмовляється Джолі і від скрабу, щоб шкіра була пружною і підтягнутою. За словами косметолога зірка, вона застосовує так званий плазмоліфтінг, багато в чому допомагає підтримувати стан шкіри в ідеальному стані.

Також ще на одному фото Анджеліна відображена під час одного зі своїх появ на червоній доріжці. Співачка одягнена в коричневу сукню без бретелей і з відкритою спиною. Корсет вбрання виконаний з щільної тканини і нещільно прилягає до тіла актриси.

Відкрита спина вбрання також дозволяє Джолі продемонструвати свої татуювання на лопатці і передпліччя. Конкретне тату зображує текст буддистської молитви

"Чудова", "красуня», «я залежний від неї», «найкрасивіша жінка», "Супер, чарівний ангел", - пишуть люди.

Нагадавши, Анджеліна Джолі в панчохах сміливо розставила ноги заради пікантного фото:"гаряча небезпека".

Як повідомляла Politeka, неприборкана Анджеліна Джолі в непристойному міні засвітила солодкі місця:»Платиновий стандарт".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з зухвалістю в погляді і без ліфчика блиснула пишними розмірами:"обожнюю це".