Всесвітньо відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі в строгому образі підкреслила свою красу

У кожної зірки, яка часто з'являється на публіці, є свої секрети краси, які допомагають їй бути у формі. Анджеліна Джолі не є винятком, адже її зовнішнім виглядом продовжує інтригувати фанатів. Навіть коли актриса позує в простих образах.

Наприклад, на фан-акаунті Джолі в Instagram недавно був представлений чуттєвий кадр. На фото актриса позувала в простому чорному гольфі з горловиною. Акцент знімка був зроблений саме на її ідеальному обличчі.

До слова, щоб виглядати доглянуто, вона ніколи не використовує мило, вмиваючи обличчя. Найкраща, на її думку альтернатива милу-це лосьйон. Анджеліна регулярно використовує так званий дермароллер. Звичайний маленький прилад, що має безліч мікроголочок, зірка використовує, щоб стимулювати оновлення шкіри.

Вибираючи косметику, актриса набуває виключно натуральні засоби. Не відмовляється Джолі і від скрабу, щоб шкіра була пружною і підтягнутою. За словами косметолога зірка, вона застосовує так званий плазмоліфтінг, багато в чому допомагає підтримувати стан шкіри в ідеальному стані.

Також ще на одному фото Анджеліна відображена під час одного зі своїх появ на червоній доріжці. Співачка одягнена в коричневу сукню без бретелей і з відкритою спиною. Корсет вбрання виконаний з щільної тканини і нещільно прилягає до тіла актриси.

Відкрита спина вбрання також дозволяє Джолі продемонструвати свої татуювання на лопатці і передпліччя. Конкретне тату зображує текст буддистської молитви

"Чудова", "красуня», «я залежний від неї», «найкрасивіша жінка», "Супер, чарівний ангел", - пишуть люди.

Нагадавши, Анджеліна Джолі в панчохах сміливо розставила ноги заради пікантного фото:"гаряча небезпека".

Як повідомляла Politeka, неприборкана Анджеліна Джолі в непристойному міні засвітила солодкі місця:»Платиновий стандарт".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з зухвалістю в погляді і без ліфчика блиснула пишними розмірами:"обожнюю це".