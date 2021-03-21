Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли в строгом образе подчеркнула свою красоту

У каждой звезды, которая часто появляется на публике, есть свои секреты красоты, которые помогают ей быть в форме. Анджелина Джоли не является исключением, ведь ее внешним вид продолжает интриговать фанатов. Даже когда актриса позирует в простых образах.

К примеру, на фан-аккаунте Джоли в Инстаграм недавно был представлен чувственный кадр. На фото актриса позировала в простом черном гольфе с горловиной. Акцент снимка был сделан именно на ее идеальном лице.

К слову, чтобы выглядеть ухоженно, она никогда не использует мыло, умывая лицо. Лучшая, по ее мнению альтернатива мылу – это лосьон. Анджелина регулярно использует так называемый дермароллер. Обычный маленький прибор, имеющий множество микроиголочек, звезда использует, чтобы стимулировать обновление кожи.

Выбирая косметику, актриса приобретает исключительно натуральные средства. Не отказывается Джоли и от скраба, чтобы кожа была упругой и подтянутой. По словам косметолога звезда, она применяет так называемый плазмолифтинг, во многом помогающий поддерживать состояние кожи в идеальном состоянии.

Также еще на одном фото Анджелина запечатлена во время одного из своих появлений на красной дорожке. Певица одета в коричневое платье без бретелек и с открытой спиной. Корсет наряда выполнен из плотной ткани и неплотно прилегает к телу актрисы.

Открытая спина наряда также позволяет Джоли продемонстрировать свои татуировки на лопатке и предплечье. Конкретное тату изображает текст буддистской молитвы

«Восхитительная», «Красотка», «Я зависим от нее», «Самая красивая женщина, стала сочнее», «Супер, очаровательный ангел», - пишут люди.

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